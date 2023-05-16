В Москве снова заметили дроны: летали и у Кремля

У Кремля в Москве ночью 16 мая снова заметили неизвестные объекты в небе. Сообщают о беспилотниках.

Видео распространили в телеграмм-каналах. 24 Канал. Дроны вроде бы летели над МКАДом и Кутузовским проспектом.

Кстати говоря Именно они начали войну против нас, - Данилов об "атаке беспилотниками" на Кремль.

Кроме того, беспилотники были замечены в районе Кремля. Пока неизвестно, что именно за беспилотники летают в Москве. По всей вероятности, россияне сами запускают дроны ради провокаций. Таким образом, они могут искать повод, чтобы обвинить Украину в атаках.

Дроны у Кремля: видео

Предыдущий случай

Ночью 3 мая жители Москвы услышали 2 громких взрыва. Люди увидели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены. В России заявили, что это украинская "атака" беспилотниками по Кремлю. Мол, Киев замахнулся на Путина.

Собственно, это традиционная тактика оккупантов. Заявить угрозу, чтобы иметь причину угрожать "ответом", что они сразу и начали делать.

Президент Владимир Зеленский, комментируя взрывы в Кремле, также заявил, что шоу могла устроить сама Россия. Захватчики постоянно ищут оправдания для своих действий. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что за "атакой" могут стоять местные силы сопротивления.