"Я р**ню терпеть не могу": женщина в Москве поставила российских рабочих на место

В субботу, 2 ноября, российские телеграм-каналы распространили видео эмоционального спора в одной из многоэтажек Москвы. Женщину не устроил ремонт ее соседей.

Во время словесной перепалки, едва не переросшей в стрельбу, женщина обозвала рабочих "ру**ею" и гордо заявила, что русской не является. Детали ситуации передает 24 Канал.

Смотрите также Опасные друзья: как чатботы ИИ влияют на подростков и почему могут доводить до трагедий

Инцидент в московской многоэтажке

Так, на видео жители ЖК в московской Некрасовке зафиксировали эмоциональный спич женщины с пистолетом. Ей не понравилось, что российские рабочие ставят двери в разрешенное законом время. И в "изящной" манере возмущалась, что не может поспать после ночной смены и даже угрожала пристрелить мужчин.

Серьезно, бл**ь! Я спрашиваю, как мне спать после ночной смены? За ваш ремонт, бл**ь! За ваш еб**ого, су*а, ремонт,

– говорит женщина.

Уже в конце своей речи женщина внезапно решила поинтересоваться у ремонтников, являются ли те русскими. Не услышав ответ, она продолжила самостоятельно.

"Я не русская, я ру**ю еб**ую терпеть не буду", – говорит женщина на видео.

Эмоциональный разговор в Москве: осторожно, нецензурная лексика (18+)