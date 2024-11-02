Під час словесної перепалки, що ледь не переросла у стрілянину, жінка обізвала робітників "ру**ею" і гордо заявила, що росіянкою не є. Деталі ситуації передає 24 Канал.

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Інцидент у московській багатоповерхівці

Так, на відео мешканці ЖК у московській Некрасівці зафіксували емоційний спіч жінки з пістолетом. Їй не сподобалося, що російські робітники ставлять двері у дозволений законом час. Та у "витонченій" манері обурювалася, що не може поспати після нічної зміни та навіть погрожувала пристрелити чоловіків.

Серйозно, бл**ь! Я питаю, як мені спати після нічної зміни? За вашого ремонту, бл**ь! За вашого еб**ого, су*а, ремонту,

– каже жінка.

Вже в кінці своєї промови жінка раптово вирішила поцікавитися у ремонтників, чи є ті росіянами. Не почувши відповідь, вона продовжила самостійно.

"Я не русская, я ру**ю єб**ую терпіти не буду", – каже жінка на відео.

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