Согласно предварительной информации российских СМИ, возгорание произошло в лакокрасочном цехе.

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В Москве горит электрозавод

Известно, что загорелся электрозавод в Преображенском районе Москвы. Из-за пожара из здания завода валит сильный дым. На место уже прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 200 кв.

Сообщается, что сотрудников в здании вроде бы нет и никто не пострадал.

Однако москвичи жалуются, что запах гари мешает им дышать.

Пожар на заводе в Москве: смотрите видео

На днях в Москве горел еще один завод

  • Напомним, что 3 декабря в Москве горел еще один важный завод. Пламя охватило завод специализированных автомобилей – площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.
  • Известно, что на нем производились корпуса для российской техники. Кроме этого, этот завод производил корпуса для ракет, которые оккупанты выпускают по Украине. То есть это очень важный и серьезный военный объект оккупантов.
  • Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан предположил что это, вероятно, работа российских партизан. Представители этого движения – нацменьшинства в России, которые также борются с режимом.