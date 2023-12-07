Согласно предварительной информации российских СМИ, возгорание произошло в лакокрасочном цехе.
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В Москве горит электрозавод
Известно, что загорелся электрозавод в Преображенском районе Москвы. Из-за пожара из здания завода валит сильный дым. На место уже прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 200 кв.
Сообщается, что сотрудников в здании вроде бы нет и никто не пострадал.
Однако москвичи жалуются, что запах гари мешает им дышать.
Пожар на заводе в Москве: смотрите видео
На днях в Москве горел еще один завод
- Напомним, что 3 декабря в Москве горел еще один важный завод. Пламя охватило завод специализированных автомобилей – площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.
- Известно, что на нем производились корпуса для российской техники. Кроме этого, этот завод производил корпуса для ракет, которые оккупанты выпускают по Украине. То есть это очень важный и серьезный военный объект оккупантов.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан предположил что это, вероятно, работа российских партизан. Представители этого движения – нацменьшинства в России, которые также борются с режимом.