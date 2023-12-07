Согласно предварительной информации российских СМИ, возгорание произошло в лакокрасочном цехе.

Смотрите также Дали обезьяне гранату в руки: в России на полигоне самоликвидировались оккупанты

В Москве горит электрозавод

Известно, что загорелся электрозавод в Преображенском районе Москвы. Из-за пожара из здания завода валит сильный дым. На место уже прибыли экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 200 кв.

Сообщается, что сотрудников в здании вроде бы нет и никто не пострадал.

Однако москвичи жалуются, что запах гари мешает им дышать.

Пожар на заводе в Москве: смотрите видео

Справка. Этот электрозавод был построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей.

На днях в Москве горел еще один завод