Згідно з попередньою інформацією російських ЗМІ, загоряння трапилося у лакофарбовому цеху.
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У Москві горить електрозавод
Відомо, що загорівся електрозавод у Преображенському районі Москви. Через пожежу з будівлі заводу валить сильний дим. На місце вже прибули екстрені служби. Площа загоряння становить близько 200 кв.
Повідомляється, що співробітників у будівлі нібито немає і ніхто не постраждав.
Однак москвичі бідкаються, що запах гару заважає їм дихати.
Пожежа на заводі у Москві: дивіться відео
Днями у Москві палав ще один завод
- Зазначимо, що 3 грудня у Москві горів ще один важливий завод. Полум'я охопило завод спеціалізованих автомобілів – площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів.
- Відомо, що на ньому виготовляли корпуси для російської техніки. Крім цього, цей завод виготовляв корпуси для ракет, які окупанти випускають по Україні. Тобто, це дуже важливий і серйозний військовий об'єкт окупантів.
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що це, ймовірно, робота російських партизанів. Представники цього руху – нацменшини в Росії, які також борються з режимом.