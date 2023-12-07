Згідно з попередньою інформацією російських ЗМІ, загоряння трапилося у лакофарбовому цеху.

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У Москві горить електрозавод

Відомо, що загорівся електрозавод у Преображенському районі Москви. Через пожежу з будівлі заводу валить сильний дим. На місце вже прибули екстрені служби. Площа загоряння становить близько 200 кв.

Повідомляється, що співробітників у будівлі нібито немає і ніхто не постраждав.

Однак москвичі бідкаються, що запах гару заважає їм дихати.

Пожежа на заводі у Москві: дивіться відео

Довідка. Цей електрозавод збудований у 1928 році. Він виготовляє електротехнічне обладнання для всіх галузей.

Днями у Москві палав ще один завод