В Москве мужчина бросил коктейль Молотова в автозак омоновцев: машина вспыхнула

Вечером 2 мая в центре Москвы мужчина бросил коктейль Молотова в автозак росгвардии. Он вспыхнул.

Инцидент произошел на площади Революции, сообщают российские СМИ. Там всегда стоит несколько автобусов силовиков, чтобы предотвращать все, похожее на протест.

Читайте также Страх и паранойя: перед парадом 9 мая полиция в Москве ищет украинцев, живущих возле Кремля

Горело всего несколько минут

Очевидец рассказал, что автозак "горел несколько минут". Потом его потушили. В сети были опубликованы кадры пожара. Там видно, что передняя часть авто рухнула.

Мужчину задержали

Двое омоновцев положили мужчину на газон возле автозака. В телеграм-каналах пишут, что мужчина пытался убежать, но его задержали. Коктейль Молотова он сделал сам.



Задержание мужчины / Фото российских СМИ

Что будет с задержанным

По информации СМИ, это 45-летний житель Москвы Виталий Кольцов. Ранее он якобы был привлечен к административной ответственности за конфликты с силовиками на митингах. Дальнейшая судьба задержанного неизвестна.

Напомним, в торговом центре "Шелковый путь" в Москве 25 апреля вспыхнул пожар. Дым пошел с первого этажа, так что из здания эвакуировали около 200 человек. О причинах возгорания и пострадавших не сообщалось.

Государство-агрессор готовится к параду

В Москве на 9 мая ежегодно устраивали торжественный парад по случаю победы над нацизмом. Выглядит он как шабаш "победобесия".

Однако в 2022 году с его проведением могут возникнуть проблемы. Дело в том, что ВСУ нанесли серьезные потери захватчикам, поэтому возникает вопрос, будет ли у России вообще что-то показать на параде.

Путин стремится к 9 мая одержать хоть какую-то "победу" в войне против Украины, но его армия продолжает терпеть неудачу.

Также захватчики упразднили парад, который хотели провести на наших оккупированных территориях.

Паранойя в Кремле уже дошла до того, что полиция в Москве ищет украинцев, живущих у Кремля.

Может заинтересовать – "Развала России боятся": что может разорвать режим: