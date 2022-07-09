В Москве начались консультации с "назарбаевским кланом", – Фейгин о ситуации с Казахстаном

Президент Казахстана Токаев пообещал увеличить поставки нефти в Европу в обход россии, а со временем произошел взрыв на крупнейшем месторождении нефти в стране. Итак, уже заметен конфликт между Казахстаном и россией.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что Токаев также подписал указ о выходе Казахстана из соглашения СНГ по валютному комитету.

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По словам Фейгина, многие из оппозиции Казахстана говорят, что это игра и россия из-за Токаева хотела создать "темную зону" и преодолеть санкционное давление. Но на самом деле это так не выглядит.

Правозащитник говорит, что москва со своей стороны делает все усилия, и это выглядит как экономическая конфронтация на уровне ответа на ответ. Типу Казахстан что-то делает – его действиям отвечает москва.

Казахстан готов поставлять нефть в Европу в обход России – это, безусловно, антироссийский шаг. Это нож в самое "мясо" путина. И дальше эта ситуация будет усиливаться,

– заявил Фейгин.

В Москве начались консультации с "назарбаевским кланом"

По его словам, из Москвы доходят слухи, что там уже начались консультации с "назарбаевским кланом". Мол, что они погорячились в январе, оставили Токаева (президентом Казахстана – 24 канал).

"Сейчас эти назарбаевцы будут говорить: "Вот видите, а мы вам говорили, его нужно было убирать. Я не исключаю, что мы скоро увидим ситуацию в Казахстане, похожую на ту, которая происходила в январе", – объяснил Фейгин.

Может ли это быть "спектаклем" Путина и Токаева

По мнению правозащитника, это не "спектакль". Он говорит, что это параллельно идет отыгрыш, который ничем не закончится.

Ведь там проблема в том, что в нефтегазовом бизнесе Казахстана судьба россии минимальна. Там почти нет присутствия россии, а Китай, Нидерланды, Британия, США и т.д.

– сказал он.

Поэтому, как считает Фейгин, Казахстан не будет инвестировать в россию.

"Это попытка не довести ситуацию до предела. Всегда этот отыгрыш есть. Мы же понимаем, что публично никто не будет выражать свои инвективы (критику). Ведь даже российские пропагандисты начали говорить, что Казахстан – предатель", – заметил он.

В то же время, российские бизнесмены переезжают в Казахстан, чтобы обходить санкции. Фейгин говорит, что Запад все это видит и следит за этим. И в какой-то момент это все прикроют, нужно время.

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Кстати, недавно Токаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Он заявил об этом в присутствии президента россии владимира путина.