В Москве подожгли авто заместителя начальника генштаба, отвечающего за военную цензуру

Неизвестные в Москве 27 августа подожгли авто заместителя начальника генштаба российской армии евгения секретарева. Он отвечает за военную цензуру.

Структуры секретарева следят, чтобы в СМИ не появлялись "неправильные" факты о российской армии, то есть правдивые. Информация о пожаре появилась в пропагандистских телеграм-каналах, сообщает 24 канал.

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россияне говорят о поджоге

"БМВ" X6 секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе. Вдруг машина загорелпсь. Больше всего пострадала задняя часть авто, в частности багажник полностью выгорел. россияне говорят, что джип секретарева кто-то мог поджечь.

В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава. Очевидцы говорят, якобы недалеко от машины видели подозрительную девушку.



Авто секретарева в Москве / Фото из российских телеграм-каналов

Женщину задержали

В сети пишут, что подозреваемую женщину задержали. россияне уже говорят, что это она подожгла автомобиль. Мол, облила бензином багажник и подожгла.

Говорят и о мотивах – женщина выступала против войны, которую начала россия против Украины.

Обратите внимание! 20 августа под Москвой взорвался джип, в котором ехала пропагандистка дарья дугина. Она погибла.

россия же традиционно вину переводит на Украину.

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