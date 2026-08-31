В Москве возле электроподстанции недалеко от Кремля начали возводить защиту от дронов

В Москве вокруг электроподстанции "Абрамово" начали монтаж металлических конструкций, вероятно, предназначенных для защиты объекта от атак беспилотников. Это первый зафиксированный случай возведения подобной противодроновой сетки непосредственно вокруг энергетической инфраструктуры российской столицы.

Как сообщает издание "Агентство" со ссылкой на видеоматериалы телеграм-канала Supernova+, металлические сооружения возводятся вокруг здания Объединенной энергетической компании на Окружном проезде. Объект расположен на востоке столицы России, всего в 350 метрах от Измайловского кремля.

Российские власти ожидают ударов по энергетике

Речь идет об офисном комплексе и подстанции "Абрамово", которую в 2012 году открывал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно пресс-релизу на сайте ОЭК, этот объект создавался для устранения дефицита электроэнергии в Восточном административном округе. Именно там сейчас возводят антидроновую защиту.

Антидроновая стена вокруг подстанции в Москве: смотрите видео

Появление заграждений непосредственно возле объектов электросетей свидетельствует о том, что российские власти готовятся к масштабным атакам на критическую инфраструктуру. Опасения противника усиливаются на фоне регулярных и успешных атак украинских БПЛА по объектам в глубоком тылу страны-агрессора.

Россияне защищают электроподстанцию в Москве от атаки беспилотников: смотрите видео

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил украинским военным задачу запускать по российским военным и стратегическим целям до тысячи БПЛА в день.

Как уже сообщалось на нашем сайте, аналогичные противодроновые сетки ранее установили вокруг одной из нефтебаз в ОАЭ. Это вызвало бурную реакцию российских провоенных блогеров, которые требовали немедленно применить подобные технологии для защиты российских объектов.