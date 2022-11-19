В Москве женщина попросила у полицейских спасения – те прошли мимо: утром ее нашли мертвой

В России женщина обратилась за помощью к полицейским. Они продемонстрировали свой "профессионализм" и проигнорировали ее обращение.

Инцидент произошел в Москве. Женщина попросила полицейских оградить ее от преследователя. Однако они даже не заметили преступника и прошли мимо, пишут росСМИ.

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Российские правоохранители отличились своим "профессионализмом"

На следующее утро 29-летнюю девушку нашли мертвой. У нее были ножевые ранения.

Как выяснилось, перед смертью она звонила в полицию и рассказала, что ее преследует знакомый. Полицейские, наконец, выехали на вызов в магазин, где работала девушка, но проблемного парня так и не заметили. Хотя на кадрах видно, что они прошли перед ним.

Сам подозреваемый после убийства пытался скрыться и уехал из Москвы. И все же его задержали в Тамбовской области.

Как российские правоохранители проигнорировали обращение: смотрите видео

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