Москву затянуло черным дымом: на местной ТЭЦ произошел масштабный пожар
В Москве 26 октября возник большой пожар на ТЭЦ, и якобы произошли серьезные разрушения. На территории московской ТЭЦ-16 горел газопровод.
Российские пропагандисты около 16 часов сообщили о сильном пожаре на ТЭЦ, которому присвоили 1 ранг сложности, пишет 24 Канал. Речь идет о ТЭЦ-16, расположенной на северо-западе Москвы.
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В Москве на территории ТЭЦ горел газопровод
Российские телеграм-каналы сообщили, что в здании то ли обрушилась крыша, то ли железобетонные конструкции.
В Москве произошел пожар на ТЭЦ: смотрите видео
В результате чрезвычайной ситуации все затянуло черным густым дымом. Сообщается, что причиной чрезвычайной ситуации стало то, что на территории ТЭЦ-16 загорелся газопровод.
В Москве на территории ТЭЦ-16 горел газопровод: смотрите видео
Впоследствии пропагандисты написали о возгорании на трех котлах, а также факельном горении газопровода. Из-за инцидента подача газа была перекрыта.
После этого прокремлевские СМИ сообщили, что возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировано. Пропагандисты внезапно начали утверждать, что обрушение кровли не произошло.
Дроны атаковали военный лагерь оккупантов в Курской области
- 18 октября СБУ атаковала дронами военный лагерь оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области. Было зафиксировано не менее 18 прилетов.
- Недалеко от военного аэродрома "Халино" размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.
- В настоящее время точное количество вражеских потерь уточняется. Следует добавить, что ночью 18 октября взрывы слышали над Белгородом и в районе временно оккупированной Евпатории.
- Ночью 25 октября взрывы раздавались в Брянске. Очевидцы писали о звуках "хлопка" по меньшей мере в двух районах города. Российские власти традиционно заявили об успешной работе "ПэВэО".