Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что такими машинами российские чиновники не довольны, хотя и вынуждены на них пересаживаться. Следов взрыва машины же не было.

Смотрите также "Живые бомбы": как ФСБ вербует украинских подростков для совершения терактов

Как автомобиль мог взорваться

По словам бывшего сотрудника СБУ, маловероятно, что машина взорвалась из-за того, что кто-то в России хотел бросить вызов российскому диктатору. Кортеж Путина, как и он сам, очень хорошо охраняют, эти машины являются бронированными.

"Здесь мы видим, что это обычная машина. Чиновники в России пробуют пересаживаться с роскошных BMW и Ауди на российский автопром, чтобы показать, что они "свои". Однако это происходит через "слезы", ведь понимают, что Aurus не дотягивает", – заметил он.

З видео горения автомобиля можно увидеть, что следов взрыва нет. Окна в машине остались, сам автомобиль не разлетелся, обломки от машины на дороге не было. Также уцелело здание рядом.

Предполагаю, что это был пожар. Машина "сырая", она могла просто загореться. Это было что-то техническое,

– подчеркнул Ступак.

К слову, машина загорелась недалеко от штаб-квартиры российской спецслужбы, стоимость машины оценивается в 330 000 евро. Хотя сам водитель не пострадал, инцидент вызвал панику среди российских чиновников.