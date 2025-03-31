Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що такими машинами російські чиновники не задоволені, хоч і змушені на них пересідати. Слідів вибуху машини ж не було.

Дивіться також "Живі бомби": як ФСБ вербує українських підлітків для вчинення терактів

Як автомобіль міг вибухнути

За словами колишнього співробітника СБУ, малоймовірно, що автівка вибухнула через те, що хтось в Росії хотів кинути виклик російському диктатору. Кортеж Путіна, як і він сам, дуже добре охороняють, ці машини є броньовані.

"Тут ми бачимо, що це звичайна автівка. Чиновники в Росії пробують пересаджуватись з розкішних BMW та Audі на російський автопром, щоб показати, що вони "свої". Однак це відбувається через "сльози", адже розуміють, що Aurus не дотягує", – зауважив він.

З відео горіння автомобіля можна побачити, що слідів вибуху не має. Вікна в машині залишились, сам автомобіль не розлетівся, уламки від машини на дорозі не було. Також вціліла будівля поруч.

Припускаю, що це була пожежа. Машина "сира", вона могла просто спалахнути. Це було щось технічне,

– наголосив Ступак.

До слова, машина загорілась неподалік штаб-квартири російської спецслужби, вартість машини оцінюється у 330 000 євро. Хоч сам водій не постраждав, інцидент викликав паніку серед російських посадовців.