В Москве созрела паника, – Пионтковский
Еще до прошлой недели в Кремле, несмотря ни на что, не было никаких панических настроений. Однако все быстро изменилось.
Дело в том, что еще недавно позиция Запада была несколько неопределенной. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский .
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Как он объяснил, риторика резко изменилась и стала более категоричной. Сейчас России весь цивилизованный мир фактически объявил реальную "войну".
Сейчас время для паники в Москве созрело. Об этом свидетельствует множество новостей, заявлений и поступков.
– объяснил Пионтковский.
Более того, на Западе уже отчетливо видят реальное окончание полномасштабного наступления России на Украину.
Если еще раньше говорили о том, что "мы с вами будем до конца", то теперь говорят, что "до победы Украины". Таково коллективное решение цивилизованных стран.
Что предшествовало панике в Кремле: коротко
- Начало полномасштабной войны НАТО и США говорили, что не отправят своих военных воевать против России в Украине.
- Однако 1 мая в Конгресс США была внесена резолюция об использовании американской армии в Украине.
- Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому Россия использует конкретные виды оружия против Украины.
- То есть если такую резолюцию одобрят, то США отправят в Украину свою армию тогда, когда Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.
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