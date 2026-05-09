В субботу 9 мая в Москве стартовал парад победы. На Красной площади собрались представители российской элиты и приглашенные гости.

Об этом сообщают российские СМИ.

Смотрите также Праздник со вкусом тревоги: о чем свидетельствуют скромные торжества на 9 мая в России

Что известно о стартовавшем в России параде?

9 мая на Красной площади в Москве стартовал парад в честь 81-летия Победы. Российский диктатор прибыл на место проведения и занял место рядом с ветеранами.

Путин прибыл на парад: смотрите видео

Рядом с Путиным сидят президенты Беларуси и Казахстана – самые близкие союзники из ОДКБ. Справа от Лукашенко сидит его сын Николай.

Известно, что впервые парадом в России командует Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя. Для России это не особенно, ведь командуют парадом на Красные площади традиционно руководители Сухопутных войск России. В прошлом году это был тогдашний командующий генерал Салюков.

Мордвичев, руководивший штурмом Мариуполя, командует парадом в России: смотрите видео

Путин традиционно обратился к россиянам. Он подчеркнул, что якобы победа всегда была и будет за Россией.

Путин заверил, что Россия вроде бы побеждает: смотрите видео

В этом году парад в России не поражает количеством техники и гостей. В частности, на Красной площади присутствуют представители Словакии, Малайзии, Лаоса, а также лидеры непризнанных Абхазии и Южной Осетии, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.



Гости на параде / Фото росСМИ

Российский парад также поддержали и другие союзники Кремля. В частности, на параде в Москве прошли солдаты КНДР.

Солдаты КНДР прошли по Красной площади: смотрите видео