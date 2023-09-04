Горы-горы ясно: в самом центре Москвы вспыхнул масштабный пожар

Россия продолжает жить по принципу ни дня без пожаров. Вечером 4 сентября пожар вспыхнул в самом центре Москвы.

Пламя зафиксировали в районе Ленинградского вокзала. В небо поднимается столб огня. Детали сообщают РосСМИ, информирует 24 Канал.

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Сообщают, что горят местные склады. По предварительным данным, все началось с того, что кто-то поджег мусор. Впоследствии пламя перекинулось на помещение. Сообщают, что пожар там уже был недавно: всего неделю назад.

На место инцидента уже прибыли пожарные. Пострадавших для России традиционно "нет". В сети делятся жуткими кадрами пожара. Видно, что пылает – хорошо. Что ж, как говорится: гори-гори ясно, чтобы не погасло.

В Москве – мощный пожар: смотрите видео из сети

В России становится все тревожнее

Первый день осени для жителей Москвы оказался "тревожным". Сначала сообщили о якобы какой-то атаке беспилотников. В столице страны-террористки закрыли все аэропорты. Отменить пришлось более 30 авиарейсов. Собянин – мэр Москвы – впал в истерику. Впоследствии российские пропагандисты заявили, что вроде бы даже удалось сбить "БпЛА". В то же время в Москве все равно вспыхнул пожар.