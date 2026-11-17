Во вторник, 17 ноября, в Мукачево были слышны взрывы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы.

Что известно о взрывах в Мукачево?

Россия продолжает терроризировать западные области Украины. В настоящее время воздушная угроза сохраняется сразу для нескольких регионов, куда направляются вражеские беспилотники.

Около 9.59 местные жители услышали звуки взрывов. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских ударных дронов в направлении Мукачево.

Пока официальной информации относительно возможных попаданий, разрушений или пострадавших нет. Обстоятельства и последствия атаки уточняются. Жители регионов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.

Напомним, с утра взрывы слышали в Ровно. Также под российским обстрелом находится Тернополь.