Как заявляли в Генштабе, Мариупольский гарнизон не дал перебросить около 20 тысяч российских войск. Впрочем, наши защитники были фактически заблокированы на "Азовстали", поэтому для их блокады враг привлекал уже не так много сил.

Обратите внимание На нескольких направлениях россияне потерпели неудачу и отступили: карта боевых действий по состоянию на 17 мая

Направления концентрации врага

Об этом сообщил 24 каналу советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он отметил, что это позволило россиянам высвободить свои силы с Мариупольского направления и перебросить на другие.

Почти 2 недели назад российские оккупанты перебросили свои войска в направлении Попасной и Гуляйполя. Это 2 направления на которых они сейчас сконцентрировались,

– заявил Андрусов.

По его словам, если захватчикам удастся прорваться на "Азовсталь" и взять завод под контроль, то это не даст им какого-либо преимущества. То есть особых изменений в их действиях мы не увидим.

Защитники Мариуполя изменили ход войны

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гарнизон Мариуполя выполнил все задачи, которые перед ними поставило командование. Он добавил, что сейчас активно идет сложная операция по спасению защитников Мариуполя из "Азовстали".

Важно Гуманитарная операция продолжается, – Верещук заявила, что раненых защитников Мариуполя обменяют

Подоляк охарактеризовал эти переговоры одними из самых сложных. В то же время, назвал причину этого – Россия очень принципиально относится к защитникам Мариуполя, однако надежда есть.

Советник главы Офиса Президента также подчеркнул, что защитники Мариуполя коренным образом изменили ход российско-украинской войны. Он объяснил, что их несокрушимость в сдерживании врага дала время украинским войскам перестроить свою оборону и определить планы россиян.

Андрусов рассказал о 2 направлениях, где сконцентрировались российские войска: смотрите видео



Ситуация на фронте: последнее