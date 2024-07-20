В МВД ответили, известно ли что-то о мужчине, который стрелял в Фарион

Вечером 19 июля неизвестный мужчина выстрелил в Ирину Фарион во Львове. Сейчас полиция продолжает его поиски и устанавливает данные о нем.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга во Львове.

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Что известно об убийце Фарион

В сети сообщали, что под домом Ирины Фарион около 2-3 недель постоянно сидел молодой человек. Соседи предполагают, что именно он может быть причастен к преступлению. Журналисты поинтересовались, известно ли что-то об этом молодом человеке полиции.

По словам Игоря Клименко, по состоянию на 01:00 20 июля о мужчине, которого видели соседи возле дома, пока ничего не известно. Сейчас полиция проверяет все версии и устанавливает, причастен ли этот человек к убийству.

Мы действительно можем подтвердить, что этот человек, которого вы видели в сети, действительно в течение нескольких дней был в этой одежде возле дома Ирины Фарион,

– подчеркнул Клименко.

В то же время министр добавил, что из-за отключения света останавливалась работа камер видеонаблюдения, что также затрудняет поиски этого молодого человека.

Поэтому Клименко отметил, что правоохранители сейчас проверяют всю информацию об убийстве. Он призвал всех, кто может предоставить следствию дополнительную информацию, обращаться к правоохранителям. Министр также поблагодарил всех людей, которые делятся информацией, которые показывали фотографии, которые были сделаны возле дома Ирины Фарион.