"Самая темная часть еще под водой": в НАБУ рассказали о ходе операции "Карфаген"

Руководитель детективов НАБУ Александр Абакумов 9 ноября назвал второй этап операции "Карфаген" верхушкой айсберга. Он заявил, что самая темная часть масштабной коррупционной схемы силовиков пока остается нераскрытой.

Об этом написал Александр Абакумов на своей странице в соцсетях.

Что известно о расследовании дела "Карфаген"?

По словам Абакумова, значительная часть собранных доказательств пока не подлежит обнародованию в связи с интересами следствия.

Мы показали только то, что могли показать, не навредив интересам следствия. Значительная часть материалов пока не может быть обнародована. И поверьте, самая темная часть этого коррупционного айсберга еще остается под водой,

– подчеркнул представитель антикоррупционного ведомства.

По словам руководителя подразделения детективов, коррупционные махинации такого масштаба не ограничиваются отдельными взяточниками, а опираются на слаженную систему ролей многих лиц.

На данный момент официальные подозрения получили первые пять фигурантов, однако следователи зафиксировали участие как минимум 12 человек, а сама спецоперация продолжается.

Сопротивление силовиков и задержание генерала

Антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, которая вела наркобизнес, курировала мошеннические колл-центры, изготавливала контрафактные сигареты и фальшивую валюту под кураторством должностных лиц силовых структур. В ходе проведения следственных действий правоохранители задержали генерала СБУ Сергея Дуку.

Во время обысков подозреваемый и его охрана заблокировали детективам доступ в помещение и угрожали оружием.

Как сообщил прокурор САП Николай Карась, генерал СБУ в течение двух часов топором уничтожал улики, в частности телефоны, из-за чего ГБР возбудило отдельное уголовное дело по факту оказания сопротивления.

Среди других фигурантов правоохранители задержали должностных лиц Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Виталия Рыбалку. Суд уже поместил ключевых фигурантов под стражу, а глава СБУ Александр Поклад принял решение об увольнении сотрудников, фигурирующих в деле.

Контекст уголовного производства

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в рамках операции "Карфаген" детективы НАБУ и САП провели около 70 обысков по всей территории Украины, раскрывая системный подкуп правоохранителей. Участники нелегального бизнеса перечисляли силовикам регулярную плату в криптовалюте за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров.

Ранее мы также сообщали, что в материалах уголовного производства зафиксировано сотрудничество лидеров группировки с российскими кураторами, факты похищения предпринимателей, пыток людей и планирования силовых нападений на журналистов и общественных деятелей.