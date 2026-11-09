"Найтемніша частина ще під водою": в НАБУ розкрили хід операції "Карфаген"

Про це написав Олександр Абакумов на своїй сторінці у соцмережах.

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Що відомо про розслідування справи "Карфаген"?

За словами Абакумова, значна частина зібраних доказів наразі не підлягає оприлюдненню через інтереси слідства.

Ми показали тільки те, що могли показати, не зашкодивши інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою– наголосив представник антикорупційного відомства.

За словами очільника підрозділу детективів, корупційні оборудки такого масштабу не обмежуються окремими хабарниками, а спираються на злагоджену систему ролей багатьох осіб.

Наразі офіційні підозри отримали перші п'ятеро фігурантів, проте слідчі зафіксували участь щонайменше 12 осіб, а сама спецоперація триває далі.

Спротив силовиків та затримання генерала

Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка вела наркобізнес, курувала шахрайські кол-центри, виготовляла контрафактні цигарки та фальшиву валюту під кураторством посадовців силових структур. Під час реалізації провадження правоохоронці затримали генерала СБУ Сергія Дуку.

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Під час обшуків підозрюваний та його охорона заблокували доступ детективам до помешкання та погрожували зброєю.

Як повідомив прокурор САП Микола Карась, генерал СБУ впродовж двох годин сокирою знищував докази, зокрема телефони, через що ДБР порушило окреме кримінальне провадження щодо вчинення опору.

Серед інших фігурантів правоохоронці затримали посадовців Нацполіції Володимира Ценова та Олександра Дем'янчука, а також засновника боксерського клубу Віталія Рибалку. Суд уже відправив ключових фігурантів під варту, а голова СБУ Олександр Поклад ухвалив рішення про звільнення співробітників, які фігурують у справі.

Контекст кримінального провадження

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, у межах операції "Карфаген" детективи НАБУ та САП здійснили близько 70 обшуків по всій території України, викриваючи системний підкуп правоохоронців. Учасники нелегального бізнесу перераховували силовикам регулярну плату у криптовалюті за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів.

Раніше ми також розповідали, що матеріали кримінального провадження зафіксували співпрацю лідерів угруповання з російськими кураторами, факти викрадення підприємців, катування людей та планування силових нападів на журналістів і громадських діячів.