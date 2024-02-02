Будто ядерный гриб поднялся над городом: в Кении взорвался грузовик с газом

В столице Кении Найроби взорвался грузовик с газом. В результате этого инцидента есть погибшие и сотни пострадавших.

Взрыв прогремел 1 февраля в районе Эмбакаси около 23:30. Местные жители после инцидента рассказывали, что здания содрогнулись настолько, что было ощущение, будто началось землетрясение.

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Сотни людей пострадали в результате взрыва

Как сообщают местные СМИ, грузовик, наполненный газом, взорвался в Найроби. Взрыв был настолько мощный, что дома содрогнулись, как от землетрясения, а столб огня напомнил людям ядерный гриб.

В Найроби взорвался грузовик с газом: смотрите видео

После взрыва сразу вспыхнул пожар, который охватил машины, дома и склады с одеждой в эпицентре событий. Что стало причиной взрыва – неизвестно.

К сожалению, по меньшей мере 3 человека погибли, еще 222 – обратились в больницу с различными ранениями. В то же время Красный Крест заявил, что в больницы было доставлено 271 человека, а еще 27 – получили помощь на месте. По предварительным данным, среди пострадавших по меньшей мере 25 детей.

Местные власти сначала заявили, что взрыв произошел на газовом заводе, где рабочие заправляли газовые баллоны. Однако позже эти слова опровергли и сообщили, что грузовик взорвался на парковке.

Мощный взрыв в Кении: смотрите видео

Местные жители были изрядно напуганы. Некоторые утверждали, что после взрыва даже почувствовали подземные толчки. Те, кто оказался неподалеку от эпицентра взрыва, получили ожоги различной степени. Один из мужчин рассказывал, что его якобы сбила с ног канистра, которая взорвалась прямо перед ним.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства взрыва. Кенийцам посоветовали держаться подальше от оцепленной территории, чтобы обеспечить проведение спасательной операции с минимальными препятствиями.

В Кении в ДТП погибло почти 50 человек

Летом в Кении произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли десятки людей. Так, грузовик с контейнером не справилась с управлением на перекрестке Лондиани, что вблизи западного города Керичо. В результате столкнулись 8 автомобилей.

Жуткая авария оборвала жизнь по меньшей мере 48 человек, еще около 30 – получили ранения. Как сообщили местные власти, грузовик пытался объехать автобус, который сломался, но водитель не справился с управлением.