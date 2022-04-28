В НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция скоро станут членами Альянса, если подадут заявку

Если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление в НАТО, процесс вступления будет "быстрым". В НАТО также пообещали принять временные меры, пока страны не станут официальными членами альянса.

Финляндию и Швецию будут тепло приветствовать в НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в частности он добавил, что Финляндию и Швецию будут "тепло приветствовать" в Альянсе.

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Мы ведем диалог с Финляндией и Швецией, и это их решение. Но если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию будут тепло приветствовать, и я ожидаю, что процесс пройдет быстро,

– отметил Йенс Столтенберг.

Россия не уважает права других государств

В НАТО также подчеркнули, что каждая нация имеет право решать свое будущее. А угрозы и устрашения Путина Швеции и Финляндии, чтобы они не вступали в НАТО, лишь показывают, как Россия уважает фундаментальное право каждой нации на выбор своего пути.

Финляндия и Швеция близки к НАТО

Столтенберг также отметил, что Финляндия и Швеция уже очень близки к НАТО.

Мы работаем вместе, вместе тренируемся. И как только мы примем решение пригласить их, это будет сильный политический сигнал о том, что безопасность Финляндии и Швеции важна для всех союзников по НАТО.

– добавил он.

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