В НАТО ожидают, что Финляндия и Швеция скоро станут членами Альянса, если подадут заявку
Источник:CNN
Если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление в НАТО, процесс вступления будет "быстрым". В НАТО также пообещали принять временные меры, пока страны не станут официальными членами альянса.
Финляндию и Швецию будут тепло приветствовать в НАТО
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в частности он добавил, что Финляндию и Швецию будут "тепло приветствовать" в Альянсе.
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Мы ведем диалог с Финляндией и Швецией, и это их решение. Но если они решат подать заявку, Финляндию и Швецию будут тепло приветствовать, и я ожидаю, что процесс пройдет быстро,
– отметил Йенс Столтенберг.
Россия не уважает права других государств
В НАТО также подчеркнули, что каждая нация имеет право решать свое будущее. А угрозы и устрашения Путина Швеции и Финляндии, чтобы они не вступали в НАТО, лишь показывают, как Россия уважает фундаментальное право каждой нации на выбор своего пути.
Финляндия и Швеция близки к НАТО
Столтенберг также отметил, что Финляндия и Швеция уже очень близки к НАТО.
Мы работаем вместе, вместе тренируемся. И как только мы примем решение пригласить их, это будет сильный политический сигнал о том, что безопасность Финляндии и Швеции важна для всех союзников по НАТО.
– добавил он.
Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО: коротко о главном
- На фоне российской агрессии против Украины в Швеции и Финляндии решили вступить в НАТО. Обе страны хотят подать общую заявку, чтобы выдержать негативную реакцию России.
- В Финляндии заявили, что сообщили Швеции о готовности подать заявку в НАТО уже этой весной.
- Впоследствии стало известно, что Швеция готова подать заявку на вступление в Альянс уже летом 2022 года. Ее коллега из Финляндии заявляла, что страна планирует подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.
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