Во всех областях уже больше часа продолжается воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что на территории Беларуси активизировалась вражеская авиация.
Внимание Достаточно ли войска Россия согнала на территорию Беларуси, чтобы наступать
Генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что киевляне могут услышать в небе звуки авиации. Однако все под контролем, это Воздушные силы ВСУ.
В небе над Киевщиной – наша авиация. Мы все видим и контролируем полеты вражеской авиации за пределами нашей границы,
– говорится в сообщении.
Самолеты НАТО тоже следят за движением вражеской авиации
Мониторинговая группа OSINT сообщила, что два самолета дальнего радиолокационного обнаружения НАТО тоже внимательно наблюдают за действиями российской авиации в воздушном пространстве Беларуси.
Самолеты НАТО тоже следят за вражеской авиацией / Скриншот
Кратко об угрозе
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в 12:16 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси зафиксировали взлет борта ДРЛО А-50У. В 12:40 в воздух поднялся МиГ-31К.
Кроме того, на аэродроме в Барановичах в 12:03 и 12:16 зафиксировали взлет истребителей.
К слову, украинская разведка сообщила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу. Там предположили, что он может произойти раньше 9 – 10 января, это будет зависеть от того, сколько ракет будут применять оккупанты. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.