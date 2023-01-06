Во всех областях уже больше часа продолжается воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что на территории Беларуси активизировалась вражеская авиация.

Внимание Достаточно ли войска Россия согнала на территорию Беларуси, чтобы наступать

Генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что киевляне могут услышать в небе звуки авиации. Однако все под контролем, это Воздушные силы ВСУ.

В небе над Киевщиной – наша авиация. Мы все видим и контролируем полеты вражеской авиации за пределами нашей границы,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По состоянию на 14:00 воздушная тревога все еще продолжается. Находитесь в укрытиях!

Самолеты НАТО тоже следят за движением вражеской авиации

Мониторинговая группа OSINT сообщила, что два самолета дальнего радиолокационного обнаружения НАТО тоже внимательно наблюдают за действиями российской авиации в воздушном пространстве Беларуси.

Самолеты НАТО тоже следят за вражеской авиацией / Скриншот

Кратко об угрозе

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в 12:16 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси зафиксировали взлет борта ДРЛО А-50У. В 12:40 в воздух поднялся МиГ-31К.

Кроме того, на аэродроме в Барановичах в 12:03 и 12:16 зафиксировали взлет истребителей.

Обратите внимание! В связи с тем, что Россия и Беларусь запланировали совместные летно-тактические учения, сирен воздушной тревоги в Украине может быть больше, поскольку под этим прикрытием оккупанты могут нанести ракетный удар. 3 января в Белоруссии в Мачулищах приземлился российский самолет ДРЛО А-50У. Это воздушное судно помогает наводить цели для атак.

К слову, украинская разведка сообщила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу. Там предположили, что он может произойти раньше 9 – 10 января, это будет зависеть от того, сколько ракет будут применять оккупанты. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.