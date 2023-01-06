У всіх областях уже понад годину триває повітряна тривога. Моніторингові групи повідомили, що на території Білорусі активізувалася ворожа авіація.

Увага Чи достатньо війська Росія зігнала на територію Білорусі, щоб наступати

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що кияни можуть чути у небі звуки авіації. Однак, усе під контролем, це Повітряні сили ЗСУ.

У небі над Київщиною – наша авіація. Ми все бачимо та контролюємо польоти ворожої авіації за межами нашого кордону,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Станом на 14:00 повітряна тривога все ще триває. Перебувайте в укриттях!

Літаки НАТО теж стежать за рухом ворожої авіації

Моніторингова група OSINT повідомила, що два літаки далекого радіолокаційного виявлення НАТО теж уважно спостерігають за діями російської авіації у повітряному просторі Білорусі.

Літаки НАТО теж стежать за ворожою авіацією / Скриншот

Коротко про загрозу

Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що о 12:16 на аеродромі в Мачулищах у Білорусі зафіксували зліт борту ДРЛО А-50У. О 12:40 у повітря піднявся МіГ-31К.

Крім того, на аеродромі в Барановичах о 12:03 та 12:16 зафіксували зліт винищувачів.

Зверніть увагу! У зв'язку з тим, що Росія та Білорусь запланували спільні льотно-тактичні навчання, то сирен повітряної тривоги в Україні може побільшати, оскільки під цим прикриттям окупанти можуть завдати ракетного удару. 3 січня у Білорусі в Мачулищах приземлився російський літак ДРЛО А-50У. Це повітряне судно допомагає наводити цілі для атак.

До слова, українська розвідка повідомила, що Росія готується до нового масованого обстрілу. Там припустили, що він може відбутися раніше 9 – 10 січня, це залежатиме від того, скільки ракет будуть застосовувати окупанти. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.