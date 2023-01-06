Якщо почули сирени – негайно спустіться в укриття. Ворог – цинічний і жорстокий, та неодноразово влучав у цивільні об'єкти.
Читайте також У Білорусі підіймали в небо літак-розвідник: коли варто очікувати нової масованої атаки
Де оголосили повітряну тривогу
- Одеська область
- Дніпропетровська область
- Чернігівська область
- Харківська область
- Житомирська область
- Полтавська область
- Херсонська область
- Київська область та місто Київ
- Запорізька область
- Донецька область
- Вінницька область
- Миколаївська область
- Кіровоградська область
- Сумська область
- Львівська область
- Черкаська область
- Хмельницька область
- Волинська область
- Рівненська область
- Івано-Франківська область
- Тернопільська область
- Закарпатська область
- Чернівецька область
Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня – і в тимчасово окупованому Криму.
Чому лунає повітряна тривога
Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що о 12:16 на аеродромі в Мачулищах у Білорусі зафіксували зліт борту ДРЛО А-50У. О 12:40 у повітря піднявся МіГ-31К.
Крім того, на аеродромі в Барановичах о 12:03 та 12:16 зафіксували зліт винищувачів.
Українців попереджають про обстріл на Різдво
- Українська розвідка повідомила, що Росія готується до нового масованого обстрілу. Там припустили, що він може відбутися раніше 9 – 10 січня, це залежатиме від того, скільки ракет будуть застосовувати окупанти. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про помітні ознаки підготовки російської армії. Він зазначив, що багато буде залежати від погоди. А також представник розвідки переконаний, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть не один і не два фактори.
- Крім того, наразі в акваторії Чорного моря перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що окупанти повернули носіїв ракет у пункти базування для переспорядження, щоб підготувати атаку на Різдво.
- Також там зазначили, що у російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.