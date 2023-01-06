Якщо почули сирени – негайно спустіться в укриття. Ворог – цинічний і жорстокий, та неодноразово влучав у цивільні об'єкти.

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Де оголосили повітряну тривогу

Одеська область

Дніпропетровська область

Чернігівська область

Харківська область

Житомирська область

Полтавська область

Херсонська область

Київська область та місто Київ

Запорізька область

Донецька область

Вінницька область

Миколаївська область

Кіровоградська область

Сумська область

Львівська область

Черкаська область

Хмельницька область

Волинська область

Рівненська область

Івано-Франківська область

Тернопільська область

Закарпатська область

Чернівецька область

Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня – і в тимчасово окупованому Криму.

Важливо! Під час повітряних тривог не варто нехтувати своїм життям. Якщо чуєте оголошення про небезпеку – пройдіть в укриття або дотримуйтеся правила "двох стін".

Чому лунає повітряна тривога

Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що о 12:16 на аеродромі в Мачулищах у Білорусі зафіксували зліт борту ДРЛО А-50У. О 12:40 у повітря піднявся МіГ-31К.

Крім того, на аеродромі в Барановичах о 12:03 та 12:16 зафіксували зліт винищувачів.

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