В небе над Киевской областью вражеские БпЛА: работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Киев обстреливают ударными беспилотниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Смотрите также Киеву угрожал с десяток беспилотников: в городе зафиксированы падения

Враг атакует Киевскую область беспилотниками

Киевская областная военная администрация сообщает, что в небе над столицей зафиксированы вражеские ударные дроны.

Сообщается, что по целям работает ПВО.