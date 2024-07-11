В небо взлетали 4 вражеских МиГ-31К: по всей стране объявляли ​​воздушную тревогу

По всей Украине днем 11 июля прозвучал сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет вражеских МиГ-31К.

Этот самолет оккупантов является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывал жителей всех областей Украины направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

В 15:59 по всей стране прозвучал отбой воздушной тревоги.

Воздушную тревогу по всей стране объявили примерно в 15:30. Воздушные силы впоследствии сообщили, что это было из-за вражеских воздушных судов.

Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!

– написали военные.

Мониторинговые телеграм-каналы отметили, что два самолета с аэродрома "Саваслейка" направляются в сторону украинских границ. Однако отметили, что вероятность пусков вражеских ракет – низкая.

В 15:54 мониторы сообщили о дополнительном взлете еще 2 МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Как отметили представители канала, это тренировка воздушных судов оккупантов в пределах Рязанской/Тамбовской области.

Мониторинговые телеграм-каналы также писали о наличии вражеского разведывательного дрона над территорией Полтавской области. Граждан призвали находиться в укрытиях до окончания тревоги.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Поэтому Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.