Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает всех жителей Украины пройти в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчит работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Внимание! Воздушные силы объявили отбой тревоги в 20:04.

Воздушная тревога прозвучала по всем областям Украины в 19 часов 34 минуты. Воздушные силы предупреждали, что в небо взлетел вражеский истребитель, который может потенциально нести гиперзвуковые ракеты.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали военные.

По данным мониторинговых телеграм-каналов этот самолет взлетел с аэродрома "Саваслейка" в России. Поскольку местоположение этого села находится в зоне возможного пуска "Кинжалов", то воздушную тревогу объявили по всей нашей стране.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа “Кинжал”, что может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Кроме того, самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличились.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

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