Цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає всіх жителів України пройти в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Повітряна тривога пролунала по всіх областях України о 19 годині 34 хвилини. Повітряні сили попереджали, що у небо злетів ворожий винищувач, що може потенційно нести гіперзвукові ракети.
Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
– написали військові.
За даними моніторингових телеграм-каналів цей літак злетів з аеродрому "Саваслейка" у Росії. Оскільки місце розташування цього села перебуває у зоні можливого пуску "Кинджалів", то повітряну тривогу оголосили по всій нашій країні.
Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.
Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.
Крім того, літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилися.
Нещодавно Росія запускала "Кинджали" по Україні
- Росіяни 29 березня 2024 року запустили 3 аеробалістичні ракети з винищувачів МіГ-31К у напрямку західних областей України. Під ударом знову опинилася Львівщина.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що на область тоді летіли дві гіперзвукові ракети. За словами посадовця, уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт інфраструктури.
- До цього окупанти запускали "Кинджали" 24 березня і спрямували свою зброю також на Львівську область. Тоді окупанти атакували критичний об'єкт у області, який до цього обстрілювали крилатими ракетами або "Шахедами".