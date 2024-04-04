Цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає всіх жителів України пройти в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зауважте! Повітряні сили оголосили відбій тривоги о 20 годині 04 хвилини.

Повітряна тривога пролунала по всіх областях України о 19 годині 34 хвилини. Повітряні сили попереджали, що у небо злетів ворожий винищувач, що може потенційно нести гіперзвукові ракети.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали військові.

За даними моніторингових телеграм-каналів цей літак злетів з аеродрому "Саваслейка" у Росії. Оскільки місце розташування цього села перебуває у зоні можливого пуску "Кинджалів", то повітряну тривогу оголосили по всій нашій країні.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Крім того, літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилися.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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