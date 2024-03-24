Попередньо ворог міг запустити свої сумнозвісні "Кинджали" з літаків МіГ-31К. До цього Повітряні сили попереджали по наявність цих ворожих повітряних суден у небі країни-агресорки.

До теми Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку

Ворог атакував Львівську область "Кинджалами"

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами".

Попередньо є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі,

– наголосив посадовець.

Козицький наголосив, що вогнеборців, які гасили пожежу на цьому об'єкті, вчасно попередили про атаку. Тому вони встигли переміститися у безпечне місце.

За попередніми даними, постраждалих на об'єкті критичної інфраструктури у Львівській області немає.

Варто зазначити, що моніторингові телеграм-канали повідомляли, що у Львівській області о 9:34 пролунали потужні вибухи. До цього писали про рух швидкісних цілей у напрямку області.

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