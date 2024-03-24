Предварительно враг мог запустить свои печально известные "Кинжалы" с самолетов МиГ-31К. До этого Воздушные силы предупреждали о наличии этих вражеских воздушных судов в небе страны-агрессора.

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Враг атаковал Львовскую область "Кинжалами"

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами".

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью,

– подчеркнул чиновник.

Козицкий отметил, что пожарных, которые тушили пожар на этом объекте, вовремя предупредили об атаке. Поэтому они успели переместиться в безопасное место.

По предварительным данным, пострадавших на объекте критической инфраструктуры во Львовской области нет.

Стоит отметить, что мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что во Львовской области в 9:34 прозвучали мощные взрывы. До этого писали о движении скоростных целей в направлении области.

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