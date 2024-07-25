Грозы, град и шквальный ветер: 25 июля в некоторых областях объявили штормовое предупреждение

В четверг, 25 июля, в некоторых регионах Украины объявили о штормовом предупреждении. Синоптики предупреждают об опасности.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в определенных областях. В частности, говорится о западных регионах и нескольких других.

Смотрите также Дожди, град, сильный ветер и грозы в ряде областей: прогноз погоды в Украине на 25 июля

Объявили штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре рассказали, что днем 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны грозы.

Кроме этого, в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).

В то же время синоптики ожидают, что до конца недели температура снова повысится. Однако на этот раз жара продержится не так долго, как это было раньше.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, высокие температуры возвращаются в Украину на выходные. А уже со следующей недели на некоторых территориях снова станет прохладнее.