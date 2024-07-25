Синоптики прогнозують погіршення погоди у певних областях. Зокрема, мовиться про західні регіони та кілька інших.

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Оголосили штормове попередження

В Укргідрометцентрі розповіли, що вдень 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі грози.

Крім цього, в окремих районах прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий).

Водночас синоптики очікують, що до кінця тижня температура знову підвищиться. Проте цього разу спека протримається не так довго, як це було раніше.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, високі температури повертаються в Україну на вихідні. А вже з наступного тижня на деяких територіях знову стане прохолодніше.