Тем не менее обломки БПЛА все же спровоцировали пожары в нескольких местах Киевской области. Пожарные уже обуздали огонь.

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В Киевской области обломки беспилотников повлекли за собой пожар

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки по Киевской области. По его словам, тревога продолжалась более 4 часов, во время этого в регионе активно работала ПВО.

Он также отметил, что в результате атаки попаданий в области не зафиксировали. Однако падение обломков российско-иранских дронов все же спровоцировали пожар.

В двух местах было обнаружено возгорание лесной подстилки,

– подчеркнул Кравченко.

Руслан Кравченко также подчеркнул, что в результате атаки сообщения о пострадавших или повреждении зданий пока не поступали. Напоследок он поблагодарил силы противовоздушной обороны за профессионализм и сохраненные жизни украинцев.