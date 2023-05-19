Тем не менее обломки БПЛА все же спровоцировали пожары в нескольких местах Киевской области. Пожарные уже обуздали огонь.
Смотрите также В ВСУ объяснили, почему россияне начали активнее атаковать Украину ночью
В Киевской области обломки беспилотников повлекли за собой пожар
Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки по Киевской области. По его словам, тревога продолжалась более 4 часов, во время этого в регионе активно работала ПВО.
Он также отметил, что в результате атаки попаданий в области не зафиксировали. Однако падение обломков российско-иранских дронов все же спровоцировали пожар.
В двух местах было обнаружено возгорание лесной подстилки,
– подчеркнул Кравченко.
Руслан Кравченко также подчеркнул, что в результате атаки сообщения о пострадавших или повреждении зданий пока не поступали. Напоследок он поблагодарил силы противовоздушной обороны за профессионализм и сохраненные жизни украинцев.