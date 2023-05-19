Попри це, уламки БПЛА все ж спровокували пожежі в кількох місцях Київщини. Наразі пожежники вже приборкали вогонь.

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На Київщині уламки безпілотників спричинили пожежу

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко розповів про наслідки атаки по Київській області. За його словами, тривога тривала понад 4 години, під час цього у регіоні активно працювала ППО.

Він також зазначив, що внаслідок атаки влучань в області не зафіксували. Проте падіння уламків російсько-іранських дронів все ж спровокували пожежу.

У двох місцях було виявлено загоряння лісової підстилки,

– наголосив Кравченко.

Руслан Кравченко також підкреслив, що внаслідок атаки повідомлення про постраждалих чи пошкодження будівель – поки не надходили. Наостанок він подякував силам протиповітряної оборони за професіоналізм та збережені життя українців.