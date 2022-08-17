В нескольких областях на Востоке объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие
17 августа 2022 , 06:38Читати новину українською
Источник:карта тревог
Враг продолжает атаковать Украину. Утром 17 августа снова звучала тревога.
Воздушная опасность была объявлена в нескольких местах на Востоке. Людям нужно было немедленно пройти в укрытие, чтобы быть в безопасности.
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Где именно тревога
Опасность атаки на 6:41 утра 17 августа есть в:
- Луганской области
- Донецкой
- Харьковской
- Полтавской
- Кировоградской
- Днепропетровской
- Запорожский.
Не стоит пренебрегать опасностью, учитывая все коварство и жестокость врага. Ведь россияне стреляют по мирным городам и гражданским объектам. Поэтому людям следует находиться в безопасных местах в момент угрозы.
На 6:47 воздушная тревога сохранялась только в Донецкой и Луганской областях. Всюду остальная часть опасности оказалась кратковременной.
Ночные обстрелы Украины
- На Востоке и Юге в ночь на 17 августа было неспокойно. Оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар. Во время атаки почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Детали атаки выяснялись.
- В Харькове во время воздушной тревоги ночью также раздавались взрывы. Люди слышали, что взрывалось якобы за городом. Власти пока официально этого факта не сообщали.
- Постоянно под атакой находится и Николаев. Кроме обстрелов этой ночью, также были атаки и ночью 15 августа. В результате повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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