В нескольких областях на Востоке объявили воздушную тревогу: направляйтесь в укрытие

Враг продолжает атаковать Украину. Утром 17 августа снова звучала тревога.

Воздушная опасность была объявлена в нескольких местах на Востоке. Людям нужно было немедленно пройти в укрытие, чтобы быть в безопасности.

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Где именно тревога

Опасность атаки на 6:41 утра 17 августа есть в:

Луганской области

Донецкой

Харьковской

Полтавской

Кировоградской

Днепропетровской

Запорожский.

Не стоит пренебрегать опасностью, учитывая все коварство и жестокость врага. Ведь россияне стреляют по мирным городам и гражданским объектам. Поэтому людям следует находиться в безопасных местах в момент угрозы.

На 6:47 воздушная тревога сохранялась только в Донецкой и Луганской областях. Всюду остальная часть опасности оказалась кратковременной.

Ночные обстрелы Украины

На Востоке и Юге в ночь на 17 августа было неспокойно. Оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар. Во время атаки почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Детали атаки выяснялись.

В Харькове во время воздушной тревоги ночью также раздавались взрывы. Люди слышали, что взрывалось якобы за городом. Власти пока официально этого факта не сообщали.

Постоянно под атакой находится и Николаев. Кроме обстрелов этой ночью, также были атаки и ночью 15 августа. В результате повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Тем временем у оккупантов взрывается в Крыму на военных объектах: смотрите видео