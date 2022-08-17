Повітряну небезпеку оголосили в кількох місцях на Сході. Людям треба було негайно пройти в укриття, щоб бути в безпеці.
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Де саме тривога
Небезпека атаки на 6:41 годину ранку 17 серпня є у:
- Луганській області
- Донецькій
- Харківській
- Полтавській
- Кіровоградській
- Дніпропетровській
- Запорізькій.
Не варто нехтувати небезпекою, враховуючи всю підступність та жорстокість ворога. Адже росіяни стріляють по мирних містах та цивільних об'єктах. Тому людям слід перебувати в безпечних місцях на момент загрози.
На 6:47 повітряна тривога зберігалась тільки в Донецькій і Луганській областях. Всюди решту небезпека виявилась короткочасною.
Нічні обстріли України
- На Сході та Півдні в ніч проти 17 серпня було неспокійно. Окупанти завдали по Одеській області ракетного удару. У час атаки майже в усій Україні оголошували повітряну тривогу. Деталі атаки з'ясовували.
- У Харкові під час повітряної тривоги вночі також лунали вибухи. Люди чули, що вибухало нібито за містом. Влада поки офіційно цього факту не повідомляла.
- Постійно під атакою також перебуває й Миколаїв. Окрім обстрілів цієї ночі також були атаки й вночі 15 серпня. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
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