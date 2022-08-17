Повітряну небезпеку оголосили в кількох місцях на Сході. Людям треба було негайно пройти в укриття, щоб бути в безпеці.

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Де саме тривога

Небезпека атаки на 6:41 годину ранку 17 серпня є у:

Луганській області

Донецькій

Харківській

Полтавській

Кіровоградській

Дніпропетровській

Запорізькій.

Не варто нехтувати небезпекою, враховуючи всю підступність та жорстокість ворога. Адже росіяни стріляють по мирних містах та цивільних об'єктах. Тому людям слід перебувати в безпечних місцях на момент загрози.

На 6:47 повітряна тривога зберігалась тільки в Донецькій і Луганській областях. Всюди решту небезпека виявилась короткочасною.

Нічні обстріли України

На Сході та Півдні в ніч проти 17 серпня було неспокійно. Окупанти завдали по Одеській області ракетного удару. У час атаки майже в усій Україні оголошували повітряну тривогу. Деталі атаки з'ясовували.

У Харкові під час повітряної тривоги вночі також лунали вибухи. Люди чули, що вибухало нібито за містом. Влада поки офіційно цього факту не повідомляла.

Постійно під атакою також перебуває й Миколаїв. Окрім обстрілів цієї ночі також були атаки й вночі 15 серпня. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

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