В нескольких областях тревога: враг запустил "Шахеды"
Вечером 29 января Россия атакует Украину дронами. Где сейчас объявлена тревога, куда летят "Шахеды" и где слышны взрывы – в материале 24 Канала.
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Где объявлена тревога и какая угроза есть
"Шахеды" перелетели в Кировоградскую область. Одна группа из двух-четырех БПЛА летит по Николаевской области на Север. Об этом пишут мониторинговые каналы. Как и всегда, все начинается с Юга. На 20:29 есть опасность ударных дронов для Херсонской и Николаевской областей.
"Шахеды" перелетели в Кировоградскую область.
Одна группа из двух-четырех БПЛА летит по Николаевской области на Север. Об этом пишут мониторинговые каналы.
Как и всегда, все начинается с Юга. На 20:29 есть опасность ударных дронов для Херсонской и Николаевской областей.