В нескольких областях тревога: враг запустил "Шахеды"

Вечером 29 января Россия атакует Украину дронами. Где сейчас объявлена тревога, куда летят "Шахеды" и где слышны взрывы – в материале 24 Канала.

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Где объявлена тревога и какая угроза есть