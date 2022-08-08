В нескольких областях Украины – воздушная тревога: россияне бьют по Харькову
8 августа 2022 , 10:18Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
В южных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. В Харькове уже слышали взрывы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову. Он попросил людей не покидать безопасные места.
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В местных телеграмм-каналах сообщают, что после взрывов в окрестностях города взвился дым. Синегубов добавил, что есть предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе.
Где объявили воздушную тревогу
- Киев и Киевская область,
- Одесская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Волынская,
- Ровенская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская область.
Алгоритм действий
- Когда раздаются сирены, следует идти в укрытие. Там нужно находиться, пока не объявят отбой. О нем скажут из официальных ресурсов.
- Если рядом нет укрытия, рекомендуют хотя бы соблюдать правила двух стенок дома. На улице особенно опасно.
- В любом случае нельзя публиковать в сети фото или видео взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.