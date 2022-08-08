В нескольких областях Украины – воздушная тревога: россияне бьют по Харькову

8 августа 2022 , 10:18
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Карта воздушных тревог

В южных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. В Харькове уже слышали взрывы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову. Он попросил людей не покидать безопасные места.

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В местных телеграмм-каналах сообщают, что после взрывов в окрестностях города взвился дым. Синегубов добавил, что есть предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе.

Где объявили воздушную тревогу

 

  • Киев и Киевская область,
  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Волынская,
  • Ровенская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Луганская область.

Алгоритм действий

  • Когда раздаются сирены, следует идти в укрытие. Там нужно находиться, пока не объявят отбой. О нем скажут из официальных ресурсов.
  • Если рядом нет укрытия, рекомендуют хотя бы соблюдать правила двух стенок дома. На улице особенно опасно.
  • В любом случае нельзя публиковать в сети фото или видео взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.
 
Автор: Ольга Музика