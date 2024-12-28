В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения

28 декабря 2024, 16:08
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Автор: София Рожик

В Украине в субботу, 28 декабря, ввели аварийные отключения света. Ограничения касаются нескольких областей.

Речь идет о Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.

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В Украине 28 декабря аварийные отключения света

В ДТЭК напомнили, что графики отключений в таком случае не действуют. 

Граждан просят экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему. 

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины с 15:00 до 18:00 применяются графики аварийных отключений (обесточены 1-я и 2-я очереди), 
– уточнили в Сумыоблэнерго

В Полтаваоблэнерго также предупредили о введении ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей. 

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Напомним, что украинская энергосистема возобновляется после 13 массированных атак россиян с начала 2024 года. Последняя из них была в день Рождества, 25 декабря.