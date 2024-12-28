Йдеться про Полтавщину, Сумщину та Дніпропетровщину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК та обленерго.

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В Україні 28 грудня аварійні відлключення світла

Графіки відключень у цих трьох областях не діють.

Громадян просять економити електроенергію, щоб допомогти стабілізувати систему.

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини з 15:00 до 18:00 застосовуються графіки аварійних відключень (знеструмлені 1 та 2 черги),

– уточнили у "Сумиобленерго".