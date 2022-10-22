После взрывов в западных областях проблемы со светом, в Хмельницком исчезнет еще и вода

Утром 22 октября в некоторых западных областях раздались взрывы. Российская армия продолжает атаковать Украину.

В результате этого в отдельных регионах проблемы со светом, а в других – и с водой. Речь идет о Ровно, Луцке и Хмельницком.

Внимание По всей территории Украины – тревога: в Киевской области – работает ПВО, в Одесской области – взрывы

Так, во время воздушной тревоги утром 22 октября в Хмельницком прогремел взрыв. Затем сообщили о звуках взрывов в Луцке и Ровненской области. Как стало известно со слов мэра Луцка, прилеты были в объект энергетики, поэтому отсутствует электроэнергия в части города – на месте работают спасатели.

В СМИ начали сообщать о перебоях со светом и водой в:

Ровно

Луцке

Хмельницком

В Хмельницком городском совете сообщили, что следует по возможности сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет.

В свою очередь мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что в соседних областях возникли проблемы с электроснабжением и призвал подготовить все необходимое на случай аварийного отключения.



Чем запастись на случай отключения света / Фото с телеграмму Сергея Надала

К теме – Где отключат свет: смотрите видео