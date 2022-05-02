В Нидерландах отказались разгружать танкер с российским дизтопливом, – СМИ

Нидерландские порты отказались разгружать танкер, перевозящий российское дизельное топливо.

В настоящее время судно под названием Sunny Liger стоит рядом с Амстердамом. Оно оперирует под флагом Маршалловых островов.

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Дело в том, что европейские страны готовятся к санкциям на экспорт энергоносителей Москвы после ее вторжения в Украину.

Что известно о танкере с российским горючим

Танкер загружен примерно 60 тысячами тонн дизельного топлива.

Его загрузили в порту Приморска.

Он отправился в путь в конце апреля 2022 года.

Как сообщил директор портового подразделения голландского профсоюза FNV Ник Стам, танкеру сначала отказали въезжать в шведский порт. Впоследствии ему отказали еще и в Роттердаме, а позже – и в Амстердаме.

Если доки где-нибудь в мире отказываются от груза, мы также откажемся. Мы делаем это на основе международной солидарности,

– рассказал он в интервью агентству.

По его словам, судно стоит возле Аймаудена, недалеко от порта Амстердама. Пока непонятно, как долго там будет ждать.

Как прокомментировали это в правительстве Нидерландов

Пока Sunny Liger ожидает дальнейшую судьбу, другой корабль, перевозивший дизельное топливо из Приморска, CB Caribic, вошел в район порта Амстердама в воскресенье.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал ситуацию "странной". Дело в том, что судно не ходит под российским флагом и не перевозит запрещенные грузы.

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