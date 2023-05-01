В Нидерландах задержали "Бориса Джонсона" с украинскими правами

1 мая 2023, 19:27
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Источник:

Dutch News.nl

В Нидерландах полиция задержала мужчину с ложным украинским водительским удостоверением на имя экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 апреля.

Полиция задержала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Полиция обнаружила у мужчины похожее на украинское водительское удостоверение, на имя Бориса Джонсона.

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В полиции не сообщают о гражданстве водителя

Указанные в "документе" имя, фото, дата и место рождения совпадают с данными бывшего премьер-министра Британии. Такое "удостоверение" действует до конца 3000 года.

"К сожалению для мужчины, мы не повели себя на поддельные водительские права", – заявили в полиции.


Водительские права, изъявшие у водителя в Нидерландах / Фото полиция Нидерландов

Полиция изъяла "удостоверение". Непонятно, как именно мужчина получил поддельные водительские права. Информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.

Полиция пока не сообщает, был ли водитель гражданином Украины. Отмечается, что такие водительские права легко получить в туристических магазинах.

Что известно о позиции Джонсона относительно войны в Украине

  • Борис Джонсон мощно поддерживал Украину, будучи в должности премьер-министра Великобритании. Он первым среди лидеров Запада приехал в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.
  • Джонсон несколько раз приезжал в столицу Украины и прогуливался по Киеву. Британский политик приобрел большую популярность в Украине. В частности, в его честь придумали песню "А премьер Джонсонюк Борис танки грыз, как барбарис".
  • Также в Украине Джонсон получил в подарок шапку от Укрзализныци. Во время полномасштабного вторжения бывший лидер Великобритании предлагал Зеленскому помочь с эвакуацией.
  • Джонсон поддерживает предоставление военной помощи Украины и выступает против мирных переговоров с Россией. Он один из наибольших критиков кремлевского режима на Западе.
Автор: Михайло Гема