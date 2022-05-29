В Нигерии в давке за едой и одеждой погибли более 30 человек

В Нигерии во время давки погиб не менее 31 человек. Сообщается, что люди образовали давку при раздаче благотворительной помощи.

Трагическое событие произошло в южном штате Риверс в субботу 28 мая. Об этом журналистам сообщила представительница местной полиции.

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The Guardian уточняет, что инцидент произошел в местном клубе, где церковь Ассамблеи королей организовала акцию пожертвований "Купи бесплатно".

Утром 28 мая за едой пришли сотни человек. Благотворительная программа должна была начаться в 9 утра, но десятки человек прибыли уже в 5 утра. Полицейская Грейс Иринг-Коко рассказала, что люди прорвались через закрытые ворота, вызвав давку.

На видео с места происшествия видны одежда, обувь и другие предметы, предназначенные для благополучия.

Люди были там раньше, и некоторые потеряли терпение и начали спешить, что привело к давке. Полиция находится на месте, следя за ситуацией, пока идет расследование,

– рассказала Иринг-Коко.

Заметим, что такие благотворительные акции распространены в Нигерии, где, согласно государственной статистике, более 80 миллионов человек живут в бедности. Также Нигерия видела подобные давки в прошлом. В частности, в 2013 году в переполненной церкви в юго-восточном штате Анамбра погибли 24 человека.

Среди жертв много детей

Один свидетель, назвавшийся Даниэлем, сказал, что среди погибших было много детей. В частности, 5 детей были от одной матери. Также он сообщил, что в давке погибла беременная женщина.

По словам свидетеля Кристофера Эзе, некоторые члены церкви подверглись нападению и получили ранения от родственников жертв после давки. В церкви отказались комментировать ситуацию.

Всего в результате происшествия госпитализировали 7 человек. Позже десятки жителей собрались на месте происшествия, оплакивая погибших и предлагая любую возможную помощь спасателям.

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