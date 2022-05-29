Трагічна подія трапилась в південному штаті Ріверс у суботу 28 травня. Про це журналістам повідомила представниця місцевої поліції.

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The Guardian уточнює, що інцидент стався у місцевому клубі, де церква Асамблеї королів організувала акцію пожертвувань "Купи безкоштовно".

Зранку 28 травня за їжею прийшли сотні людей. Благодійна програма мала розпочатися о 9 ранку, але десятки людей прибули вже о 5 ранку. Поліцейська Грейс Ірінг-Коко розповіла, що люди прорвалися через зачинені ворота, викликавши тисняву.

На відео з місця події видно одяг, взуття та інші предмети, призначені для добробуту.

Люди були там раніше, і дехто втратив терпіння і почав поспішати, що призвело до тисняви. Поліція перебуває на місці, стежачи за ситуацією, поки триває розслідування,

– розповіла Ірінг-Коко.

Зауважимо, що такі благодійні акції поширені в Нігерії, де, згідно з державною статистикою, понад 80 мільйонів людей живуть у злиднях. Також Нігерія бачила подібні тисняви ​​у минулому. Зокрема у 2013 році у переповненій церкві в південно-східному штаті Анамбра загинули 24 людини.

Серед жертв багато дітей

Один свідок, який назвався Даніелем, сказав, що серед загиблих було багато дітей. Зокрема 5 дітей були від однієї матері. Також він повідомив, що у тисняві загинула вагітна жінка.

За словами свідка Крістофера Езе, деякі члени церкви зазнали нападу та отримали поранення від родичів жертв після тисняви. У церкві відмовилися коментувати ситуацію.

Загалом внаслідок події госпіталізували 7 людей. Пізніше десятки мешканців зібралися на місці події, оплакуючи загиблих та пропонуючи будь-яку можливу допомогу рятувальникам.

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Наприкінці квітня на нелегальному нафтопереробному заводі у Нігерії стався потужний вибух. Загинули понад 100 людей. ЗМІ пишуть, що схожі підприємства незаконно врізаються у трубопроводи та кустарними методами переробляють нафту на пальне. У Нігерії діє багато таких заводів.

На початку лютого біля берегів Нігерії 2 лютого підірвалось нафтопереробне судно Trinity Spirit. Моряки та екіпаж танкера зникли безвісти.

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