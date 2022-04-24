В Нигерии взорвался нелегальный нефтезавод: более 100 жертв

На кустарном нефтеперерабатывающем заводе Нигерии произошел мощный взрыв. Погибли более 100 человек.

Это был нелегальный завод. Комиссар по топливным ресурсам нигерийского штата Имо Гудлак Опиа отметил, что вся территория завода усеяна телами погибших.

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Дым от пожара покрыл леса рядом. Оператора завода объявили в розыск.

Как действуют бедные заводы

СМИ пишут, что подобные предприятия незаконно врезаются в трубопроводы и кустарными методами перерабатывают нефть в горючее. В Нигерии якобы действует много таких заводов, они вредят экономике.

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