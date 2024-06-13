В Николаеве был слышен звук взрыва: в ОВА рассказали, где был прилет

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении города.

Об этом пишут корреспонденты Суспильного. Впоследствии взрыв в городе подтвердила и местная власть.

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В Николаеве прогремел взрыв

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 13:01. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

В 13:52 Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Николаева. За считанные минуты в городе слышали звук взрыва.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе действительно прогремел взрыв. Всю информацию по этому поводу он пообещал опубликовать позже. Сейчас информация о пострадавших или погибших не поступала.

По состоянию на 14:04 в Николаевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Впоследствии председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что прилет зафиксировали за пределами города.

Прилет за пределами города, на открытом участке. Предварительно без пострадавших,

– сообщил Ким.

То, что прилет был за пределами города, подтвердил впоследствии и Сенкевич. В то же время он призвал николаевцев реагировать на сигнал воздушной тревоги.

Взрывы слышали в Днепре

В Днепре 13 июня прогремели мощные взрывы. Так, в городе слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва.

Как впоследствии стало известно, ВзК "Восток" в Днепропетровской области сбило 1 БПЛА-разведчик противника, вероятно, "Орлан-10". Кроме того, перед этим Воздушные силы информировали об угрозе использования баллистического вооружения и нанесения ракетного удара в регионах, где была объявлена воздушная тревога.