В Николаеве раздался взрыв, хотя тревогу не объявляли: что сказал городской глава

В Николаеве в середине дня раздался взрыв. В это время тревоги в регионе и городе не было.

По словам корреспондентов Суспильного, был слышен звук взрыва ориентировочно в 12:44 22 апреля 2024 года. Перед этим ночью Россия атаковала Одесскую область, в области есть попадания, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Николаеве

В Николаеве был слышен звук взрыва. Воздушную тревогу в городе не объявляли,

– сообщили журналисты.

Люди в комментариях под заметкой начали комментировать инцидент:

"хорошо бахнуло";

"тревоги не было. Это как?";

"да, было слышно. Не понятно что это и, кажется, что дым".

Некоторые пользователи надеются, что это "Крымский мост хрустнул".

По состоянию на 12:58 22 апреля на карте воздушных тревог появилось сообщение о взрывах, однако об их причинах не сообщали.

Городской глава Александр Сенкевич заявил, что получил информацию от горожан о том, что они слышали взрывы.

Информирую, что по состоянию на 13:10 (22 апреля – 24 Канал) подтвержденную информацию о взрывах на территории города мы не получали. В подразделения ГСЧС вызовов не поступало,

– заявил мэр Николаева.

Россия атаковала Одесскую область