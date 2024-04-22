В Николаеве раздался взрыв, хотя тревогу не объявляли: что сказал городской глава

22 апреля 2024, 12:47
Читати новину українською

В Николаеве в середине дня раздался взрыв. В это время тревоги в регионе и городе не было.

По словам корреспондентов Суспильного, был слышен звук взрыва ориентировочно в 12:44 22 апреля 2024 года. Перед этим ночью Россия атаковала Одесскую область, в области есть попадания, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Одессе серия взрывов: оккупанты ударили баллистикой из Крыма

Что известно о взрыве в Николаеве

В Николаеве был слышен звук взрыва. Воздушную тревогу в городе не объявляли,
– сообщили журналисты.

Люди в комментариях под заметкой начали комментировать инцидент:

  • "хорошо бахнуло";
  • "тревоги не было. Это как?";
  • "да, было слышно. Не понятно что это и, кажется, что дым".

Некоторые пользователи надеются, что это "Крымский мост хрустнул".

По состоянию на 12:58 22 апреля на карте воздушных тревог появилось сообщение о взрывах, однако об их причинах не сообщали.

Городской глава Александр Сенкевич заявил, что получил информацию от горожан о том, что они слышали взрывы.

Информирую, что по состоянию на 13:10 (22 апреля – 24 Канал) подтвержденную информацию о взрывах на территории города мы не получали. В подразделения ГСЧС вызовов не поступало,
– заявил мэр Николаева.

Россия атаковала Одесскую область

  • В ночь на 22 апреля Россия атаковала Одесскую область 7 дронами-камикадзе типа "Шахед" с территории мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
  • Наши военные сбили 5 вражеских беспилотников над Одесской областью. К сожалению, Силы обороны Юга Украины сообщили о попадании.
  • Оккупанты атаковали территорию фермерского хозяйства. Кроме того, повредили складские здания и сельскохозяйственную технику. К счастью, люди не пострадали.
Автор: Діана Квасневська